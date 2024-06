Milan zamierza latem sprowadzić napastnika z prawdziwego zdarzenia. Na ten transfer planuje wydać największe pieniądze. "Corriere dello Sport" donosi, że pojawił się nowy kandydat do przenosin na San Siro.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Artem Dovbyk

Milan wzmocni się rozchwytywanym napastnikiem?

Milan ma ambicje, aby w przyszłym sezonie włączyć się do walki o najwyższe cele. Nowy trener otrzyma jakościowe wzmocnienia, dzięki którym będzie mógł zagrozić Interowi Mediolan i pozostałym czołowym ekipom Serie A. Priorytetem klubu z San Siro jest sprowadzenie nowego napastnika, który stanie się liderem ofensywy, jednocześnie zastępując Oliviera Girouda. Francuz postanowił tego lata, że będzie kontynuował karierę w Stanach Zjednoczonych.

Rossoneri zamierzają przeznaczyć większość budżetu właśnie na kupno snajpera z najwyższej półki. Na szczycie ich listy życzeń znajduje się Joshua Zirkzee, o którego transfer będzie niezwykle ciężko. Po udanym sezonie w Bolonii Holender może trafić do Premier League, gdzie zapłacą mu największe pieniądze. Opcjami dla Milanu są również Santiago Gimenez i Benjamin Sesko. Może się jednak okazać, że ich wyceny będą dla włoskiego giganta przeszkodą nie do przeskoczenia.

“Corriere dello Sport” informuje, że na radarach Milanu pojawił się kolejny napastnik. Tym razem uwagę przykuł Artem Dovbyk, czyli król strzelców La Liga sezonu 2023/2024. Ukrainiec okazał się lepszy chociażby od Roberta Lewandowskiego czy Jude Bellinghama. Nie wydaje się, aby wiązał przyszłość z Gironą, która jest tylko przystankiem w jego karierze, stąd szanse Rossonerich na sprowadzenie go do siebie. Problemem jest ważny do 2028 roku kontrakt, w związku z którym trzecia siła hiszpańskiej ekstraklasy może zażyczyć sobie bardzo dużych pieniędzy.