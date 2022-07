PressFocus Na zdjęciu: Renato Sanches

Włoski serwis Calciomercato.com uważa, że AC Milan jest jedynym klubem, który złożył ofertę Lille za Renato Sanchesa. Media twierdzą jednak, że Portugalczyk odrzucił ofertę rossonerich chcąc dołączyć do Paris Saint-Germain.

Milan walczy o pozyskanie Renato Sanchesa

Gracz woli jednak transfer do PSG

Portugalczyk ponownie chciałby współpracować z Galtierem

Renato Sanches wybierze transfer do Paris Saint-Germain

Charles De Ketelaere i Hakim Ziyech to niejedyne nazwiska uważane za priorytetowe cele Milanu na letnie mercato. Nie od dziś wiadomo, że rossoneri poszukują pomocnika, który wzmocniłby rywalizację w drugiej linii. Takim piłkarzem miałby być Renato Sanches.

Pomocnik Lille miał jednak odrzucić ofertę Milanu. Portugalczyk myśli tylko o transferze do Paris Saint-Germain, gdzie ponownie mógłby współpracować z Christopherem Galtierem oraz dobrze znanym mu nowym dyrektorem sportowym paryskiego klubu Luisem Camposem.

Według informacji zebranych przez dziennikarzy Calciomercato.com jedyną ofertą otrzymaną przez Lille za Reanto Sanchesa jest ta z Milanu. Francuski klub zaakceptował oferowane przez rossonerich dziesięć milionów euro plus bonusy mając na uwadze, że kontrakt Portugalczyka wygasa latem przyszłego roku. Zawodnik miał również zgodzić się na warunki indywidualnego kontraktu. Umowa miałaby obowiązywać przez cztery lata, a gracz zarabiałby 3,2 miliona euro rocznie.

Nowe karty rozdało w tej sytuacji pojawienie się Luisa Camposa jako nowego dyrektora sportowego PSG. W tej chwili do Lille nie dotarła jeszcze oferta z Paryża, ale odbyły się rozmowy między paryskim klubem a Jorge Mendesem, agentem Sanchesa. Skłoniło to otoczenie gracza do zmiany żądań wysokości wynagrodzenia z 3,2 mln do 4,5 mln plus premie.

AC Milan zaczął działać w temacie tego transferu z dużym wyprzedzeniem, ale teraz będzie musiał zmierzyć się z ekonomicznymi możliwościami Francuzów, a ponadto wola piłkarza może okazać się decydująca.

