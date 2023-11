IMAGO / Antonio Pozo Na zdjęciu: Juan Miranda

Milan szuka wzmocnień defensywy

Do klubu niebawem ma trafić Juan Miranda

23-latek ma być zmiennikiem Theo Hernandeza

AC Milan porozumiał się z Mirandą w sprawie kontraktu

Juan Miranda był łączony z powrotem do FC Barcelony, ale w ciągu ostatnich kilku tygodni głównym kandydatem do sprowadzenia defensora był AC Milan. Rossoneri chcą, by gracz Realu Betis był zmiennikiem dla Theo Hernandeza i wygląda na to, że wkrótce uda im się go pozyskać.

Według Tuttomercatoweb Miranda uzgodnił warunki indywidualnego kontraktu z Milanem, otwierając drzwi do przeprowadzki albo w styczniu, albo latem przyszłego roku. Na tym etapie oczekuje się, że transakcja zostanie zawarta zimą, co oznacza, że Betis otrzyma niewielką kwotę za transfer. Po sezonie kontrakt zawodnika z hiszpańskim zespołem wygasa.

Pierwszy scenariusz byłby idealny dla FC Barcelony. Blaugrana zapewniła sobie 40 procent kwoty z przyszłej sprzedaży Mirandy oddając zawodnika do Realu Betis w 2021 roku. Otrzymałaby więc znaczną część pieniędzy zapłaconych przez Milan. Biorąc pod uwagę, że klub poszukuje nowego pomocnika, środki te mogłyby zostać przeznaczone na tę operację.

