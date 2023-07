AC Milan jest końcowym etapie finalizowania transferu z udziałem Yunusa Musaha. Zawodnik Valencii uzgodnił warunki indywidualne przed ewentualną przeprowadzką do ekipy z Serie A.

fot. Imago / Antonio Pozo Na zdjęciu: Younus Musah

Najnowsze doniesienia medialne sugerują, że AC Milan jest blisko pozyskania nowego pomocnika

La Gazzetta dello Sport przekazała, że Younus Musah znalazł się na radaże 19-krotnego mistrza Serie A

Ekipa z Włoch jest gotowa przeznaczyć na transakcję 18-20 milionów euro

Musah łączony z Milanem

AC Milan ma zamiar namieszać w nowym sezonie ligi włoskiej. W związku z tym władze Rossonerich działają na rynku transferowym, chcąc wzmocnić drużynę.

La Gazzetta dello Sport przekazała, że Younus Musah zgodził się podpisać umowę z gigantem Serie A, mając zarabiać dwa miliony euro rocznie. Cały czas trwają jednak negocjacje w sprawie transferu między klubami.

Cena wywoławcza za piłkarza ustalona przez Valencię została ustalona na 25 milionów euro. Milan nie chce jednak przeznaczyć na transakcję więcej niż 15-20 milionów euro.

Źródło przekonują, że wkrótce klub z San Siro ma złożyć Hiszpanom ofertę, opiewającą na 18 milionów euro. Gdyby transakcja z udziałem zawodnika doszła do skutku, to Musah nie zajmowałby miejsca dla graczy spoza Unii Europejskiej, bo ma włoski paszport. Po tym, jak szeregi Rossonerich zasilił Ruben Loftu-Cheek, tylko jeden gracz spoza Unii Europejskiej może trafić do Milanu tego lata.

