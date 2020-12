Mesut Oezil zaoferowany włoskiemu gigantowi?

Według doniesień Tuttosport, Mesut Oezil został zaoferowany Juventusowi. Niemiec miałby dołączyć do Starej Damy latem 2021 roku na zasadzie wolnego transferu.

Poszukiwania nowego zespołu dla Mesuta Oezila ciąg dalszy. Tym razem włoskie media podają, że niemiecki pomocnik został zaoferowany Juventusowi. Mistrz świata z 2014 roku miałby przenieść się do Turynu na zasadzie wolnego transferu, gdy wygaśnie jego kontrakt z Arsenalem.

Były zawodnik Realu Madryt jest wielkim zmartwieniem dla Kanonierów. Niemiec w październiku nie został zgłoszony do rozgrywek Premier League, na co zareagował emocjonalnym wpisem w mediach społecznościowych.

– Jestem naprawdę głęboko rozczarowany faktem, że nie zostałem zgłoszony do rozgrywek Premier League na nadchodzący sezon. Podpisując nowy kontrakt w 2018 roku zobowiązałem się do posłuszeństwa i lojalności wobec klubu, który kocham, czyli Arsenalu. Jest mi przykro, że te uczucia nie zostały odwzajemnione. Jak się właśnie dowiedziałem, w dzisiejszych czasach ciężko o lojalność. Co tydzień starałem się myśleć pozytywnie, wierząc, że jest szansa, by wkrótce wrócić do składu i milczałem. Bez względu na wszystko będę walczył o swoją szansę i nie pozwolę, by mój ósmy sezon w Arsenalu zakończył się w ten sposób. Nadal będę trenował najlepiej, jak potrafię i przy każdej możliwej okazji wykorzystam swoją pozycję, aby przeciwstawić się niesprawiedliwości ­– pisał Niemiec w październiku.

Od tamtej pory w jego sytuacji niewiele się zmieniło. W tym sezonie nie rozegrał ani minuty w barwach pogrążonego w kryzysie Arsenalu. W Juventusie chcieliby zwiększyć kreatywność środka pola, ale aby przenieść się do Turynu, Niemiec musiałby znacznie obniżyć swoje wymagania finansowe.