PressFocus Na zdjęciu: Adi Mehremić

Dziennikarz tureckiego oddziału beIN Sports wyjawił, że Adi Mehremić podpisze umowę z Istanbulsporem. To rodzi problemy w obronie Białej Gwiazdy, ale ta niebawem może podpisać umowę z innym defensorem.

Adi Mehremić był podstawowym zawodnikiem Wisły Kraków na początku trwającego sezonu

Sam Bośniak podkreślał, że najprawdopodobniej zostanie w klubie. Ostatecznie zdecydował się na ofertę Istanbulsporu

W oczekiwaniu na podpisanie umowy trenuje bowiem z drużyną Boris Moltenis, który może niebawem zostać nowym obrońcą Białej Gwiazdy

Mehremić zamieni Fortuna 1 Ligę na Sueper Lig

Wisła Kraków notuje bardzo udane wejście w sezon. Zespół stracił punkty tylko raz, przegrywając z GKS-em Tychy (1:3). Pomijając to spotkanie, Biała Gwiazda nie tylko zanotowała komplet zwycięstw, ale straciła tylko jedną bramkę. Istotnym elementem linii defensywnej zespołu jest Adi Mehremić. Bośniak wrócił latem z wypożyczenia z izraelskiego Maccabi Petah Tikva i zapowiadał, że “jeżeli nie pojawi się oferta do odrzucenia”, pozostanie na Reymonta. Takowa propozycja się pojawiła. Dziennikarz tureckiego oddziału beIN SPORT, Guerler Akguen, poinformował bowiem, że 30-latek podpisze umowę z Istanbulsporem.

İstanbulspor Wisla Krakow’dan Adi Mehremic’i kadrosuna kattı. — Gürler Akgün (@gurlerakgun) August 23, 2022

Samemu zawodnikowi trudno się dziwić. Zmieni Fortuna 1 Ligę na Sueper Lig, a co za tym idzie, zwiększą się jego apanaże. Wisła Kraków ma jednak spory problem. W kadrze ma bowiem zaledwie czterech środkowych obrońców, z czego zdrowych jest tylko trzech. Dodatkowo, Kacper Skrobański jak dotąd nie zadebiutował w seniorskiej piłce nożnej. Biała Gwiazda potrzebuje wzmocnień. Takie może przyjść już niedługo. Wcześniej we wtorek klub poinformował bowiem, że z drużyną trenuje Boris Moltenis. 23-latek ma w CV grę w Sochaux oraz US Boulogne. Na szczeblu Ligue 2 rozegrał 20 spotkań. W takich okolicznościach klub z pewnością przychylniej popatrzy na kandydaturę Francuza.

Czytaj więcej: Wisła Kraków nie zakończyła ofensywy transferowej.