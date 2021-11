Lionel Messi w trakcie letniego okienka transferowego na zasadzie wolnego transferu trafił z FC Barcelony do Paris Saint-Germain. Tymczasem najnowsze doniesienia hiszpańskich mediów sugerują, że 34-latek może niebawem wrócić do ekipy z Camp Nou.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Lionel Messi

Lionel Messi latem zmienił barwy klubowe, rozstając się z FC Barcelona na rzecz Paris Saint-Germain

Marca i agencja EFE twierdzą, że Argentyńczyk wkrótce może wrócić na Camp Nou

Kluczem do powrotu 34-latka do Barcy ma być Xavi

FC Barcelona odzyska Messiego?

Lionel Messi od momentu, gdy trafił do PSG, nie potrafi odnaleźć się w nowym otoczeniu. W tej kampanii Argentyńczyk wystąpił łącznie w ośmiu spotkaniach, zdobywając w nich trzy bramki. Piłkarz ani razu nie wpisał się jednak na listę strzelców w Ligue 1.

Tymczasem najnowsze doniesienia włoskich środków masowego sugerują, że 34-letni zawodnik może niebawem ponownie zmienić barwy klubowe. Messi łączony jest z powrotem do Barcy. Marca i agencja EFA przekonują, że kluczową postacią, mogącą mieć wpływ na powrót mistrza Copa America z tego roku, jest Xavi.

FC Barcelona w nocy z piątku na sobotę poinformowała o znalezieniu nowego trenera. Tymczasem w poniedziałek Xavi został zaprezentowany mediom i kibicom jako nowy opiekun Blaugrany. Wraz z powrotem 41-latka do ekipy z Camp Nou zaczęły się w mediach dyskusje na temat personaliów.

Jedna z koncepcji ma zakładać, że do Barcelony może wrócić Messi. Miałoby to mieć jednak miejsce dopiero w 2023 roku, gdy wygaśnie kontrakt Argentyńczyka z Paris Saint-Germain. Obecna umowa zawodnika z klubem z Parc des Princes obowiązuje do końca czerwca 2023 roku.

