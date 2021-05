Gianluigi Donnarumma ma kontrakt z Milanem do końca czerwca 2021 roku. Włoskie media przekonują, że reprezentant Włoch wkrótce rozstanie się z klubem z San Siro. Bramkarz prowadzi już rozmowy z Barceloną i Juventusem.

Okienko transferowe coraz bliżej. W związku z tym coraz częściej pojawiają się doniesienia związane z przyszłością Gianluigiego Donnarummy

W grze o reprezentanta Włoch liczą podobno najbardziej Juventus i Barcelona

AC Milan czekają zmiany w bramce

Gianluigi Donnarumma po latach spędzonych w szeregach Rossonerich latem zmieni barwy klubowe, twierdzą włoscy dziennikarze. Sugestie przedstawicieli włoskich mediów są podyktowane tym, że Milan jest blisko pozyskania Mike’a Maignana.

Broniący do tej pory barw Lille zawodnik ma związać swoją przyszłość z klubem z Mediolanu na pięć lat. Tym samym Donnarruma prawdopodobnie nie przedłuży kontraktu z Milanem. Trudno sobie wyobrazić, aby bramkarz, który w dużym stopniu przyczynił się do wygrania mistrzostwa Ligue 1 przez Lille, miał pogodzić się z rolą dublera we włoskiej ekipie.

W związku z powyższym wydaje się, że włoski bramkarz niebawem zmieni przynależność klubową. Faworytem do pozyskania Donnarummy wydawał się Juventus. Tymczasem według doniesień TuttoMercatoWeb i SportItalia również Barcelona jest gotowa na to, aby zaoferować Włochowi zarobki na poziomie 10 milionów euro rocznie.

💣 Contatti positivi per Gianluigi #Donnarumma al #FCBarcelona. Dopo l'arrivo di Mike Maignan al #Milan lascerà a zero i rossonneri. Il #BVB sta cercando Marc André Ter-Stegen per la porta. 👀



I dettagli su @TuttoMercatoWeb @RaimondoDM — Marco Conterio (@marcoconterio) May 25, 2021

Ciekawe jest natomiast to, że sternicy Blaugrany, aby pozyskać środki na transfer z udziałem Donnarummy, musieliby sprzedać jednego ze swoich kluczowych zawodników. Mowa o Marc-Andre ter Stegenie, który jest łączony z Borussią Dortmund.

Odnotujmy, że reprezentant Włoch to wychowanek klubu z Mediolanu, który zadebiutował w Serie A w wieku 16 lat w październiku 2015 roku. Donnarumma w wieku 22 lat jest pierwszym bramkarz Squadra Azzurra.

