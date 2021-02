Gianluigi Donnarumma od nowego sezonu będzie bronił barw nowego klubu. Jak informuje portal Todo Fichajes, bramkarz Milanu i reprezentacji Włoch przeniesie się do Manchesteru United. Obie strony doszły już w tej sprawie do porozumienia.

21-letniemu bramkarzowi z końcem obecnego sezonu wygasa obecny kontrakt z Milanem, którego jest wychowankiem. Rossoneri oczywiście chcieliby go przedłużyć, ale wszystko wskazuje na to, że nie udało im się dojść do porozumienia. Na przeszkodzie stanęły bowiem kwestie finansowe. Klub z San Siro nie był w stanie spełnić w tym aspekcie oczekiwań bramkarza.

Porozumienie z Donnarummą miał natomiast osiągnąć Manchester United. Według informacji Todo Fichajes umowa z Czerwonymi Diabłami sprawi, że Włoch będzie najlepiej opłacanym bramkarzem na świecie.

Klub z Old Trafford nie był również jedynym klubem, który interesował się sprowadzeniem Donnarummy. Bramkarz Milanu znajdował się również w kręgu zainteresowań Juventusu, Bayernu Monachium i Paris Saint-Germain.

Obecnie w kadrze Manchesteru United znajdują się David de Gea i Dean Henderson, ale obaj mają latem otrzymać “zielone światło” na odejście z klubu. Donnarumma ma być bowiem nowym numerem jeden w bramce zespołu prowadzonego przez Ole Gunnara Solskajera.

Gianluigi Donnarumma w pierwszej drużynie Milanu zadebiutował w Serie A w wieku zaledwie 16 lat. Od tamtej pory jest podstawowym zawodnikiem Rossonerich, w których barwach rozegrał łącznie 233 spotkania we wszystkich rozgrywkach.