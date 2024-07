Media: Manchester United finalizuje transfer gwiazdy PSG

Manuel Ugarte jest coraz bliżej transferu z PSG do Manchesteru United. Przełomowe wieści na temat przenosin przekazał serwis Foot Mercato.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Manuel Ugarte zamieni PSG na Man Utd

Manchester United intensywnie działa na rynku transferowym i jest o krok od finalizacji trzeciego ciekawego transferu. Do tej pory na Old Trafford trafili Joshua Zirkzee oraz Leny Yoro, zaś teraz szeregi drużyny ma wzmocnić Manuel Ugarte z PSG. To bez wątpienia dobre wieści dla Erika ten Haga.

Spekulacje na temat transferu pomocnika mistrzów Francji trwają już od kilku dni. Jednak według Foot Mercato sprawa zmierza ku końcowi, a Manchester United i PSG prowadzą finalne rozmowy na temat szczegółów. Najnowsze doniesienia potwierdzają poprzednie informacje o tym, że Czerwone Diabły uzgodniły z Urugwajczykiem indywidualne warunki kontraktu. Klub z Old Trafford ma zapłacić za piłkarza około 70 milionów euro.

Manuel Ugarte nie do końca spełnił oczekiwania Luisa Enrique. Przede wszystkim pomocnikowi zarzuca się niezbyt dobrą dyspozycję w kluczowych meczach Ligi Mistrzów. W związku z tym po zaledwie roku zawodnik ponownie zmieni barwy klubowe.

Teraz Manchester United da szansę zawodnikowi, licząc, że okaże się on dużo lepszą opcją od Casemiro oraz Scotta McTominaya. Zarówno Brazylijczyk, jak i Szkot są szykowani do sprzedaży. Trudno jednak oczekiwać, aby klub z Old Trafford zarobił na nich więcej, niż ma kosztować Ugarte.

