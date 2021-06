Paris Saint-Germain wkrótce będzie miało nowego bramkarza, co sprawia, że niepewny swojej przyszłości w klubie może być Keylor Navas. Wkrótce do wicemistrzów Francji ma dołączyć Gianluigi Donnarumma, co sprawia, że Kostarykanin może być niebawem zmuszony do znalezienia nowego klubu.

Paris Saint-Germain wkrótce pozyska nowego bramkarza

Coraz bliżej dołączenia do francuskiej ekipy jest Gigi Donnarumma

Transfer Włocha do stołecznej ekipy może zmusić do zmiany klubu Keylora Navasa

Navas do wzięcia za 12 milionów euro?

Paris Saint-Germain ma pozyskać reprezentanta Włoch na zasadzie wolnego transferu. Marca przewiduje natomiast, że Keylor Navas będzie szukał nowego pracodawcy, chcąc mieć pewne miejsce w składzie.

34-latek prezentował się w ostatnim czasie tak, że do jego postawy nie można mieć zarzutów. Wydaje się jednak, że sternicy paryżan mają plan, aby nieco odmłodzić skład. Stąd pomysł, aby pozyskać Donnarummę.

Hiszpańscy dziennikarze twierdzą, że zainteresowane pozyskaniem Navasa mogą być takie kluby jak: Juventus, Milan, czy Man Utd. Doświadczony zawodnik ma kontrakt ważny do 2024 roku.

Marca podaje też, że transakcja z udziałem Navasa miałaby wynieść mniej więcej 12 milionów euro. W ostatniej kampanii 93-krotny reprezentant Kostaryki wystąpił łącznie w 45 spotkaniach, w których 20 razy zachował czyste konto.

Navas do Paris Saint-Germain dołączył w 2019 roku z Realu Madryt za 15 milionów euro. W szeregach Królewskich spędził pięć sezonów. Wcześniej bronił barw Levante, czy Albacete.

