Kylian Mbappe wrócił do Paryża i przygotowuje się z resztą zawodników Paris Saint-Germain do sezonu, ale poinformował Mauricio Pochettino, że postanowił przejść do Realu Madryt. W zależności od negocjacji pomiędzy klubami zrobi to teraz lub za rok już jako wolny zawodnik.

Saga dotycząca transferu Mbappe do Realu Madryt powoli dobiega końca

Choć Francuz ma świetne relacje z Pochettino, poinformował trenera, że zamierza przejść do Realu Madryt

22-latek jest gotowy wypełnić swój wygasający za rok kontrakt, by trafić do Hiszpanii jako wolny zawodnik

Mbappe poinformował Pochettino, że przejdzie do Realu Madryt

Kylian Mbappe skrócił swoje wakacje po Euro 2020 i powrócił do Paryża. W czwartek przeszedł niezbędne badania medyczne i przygotowuje się wraz z resztą drużyny Paris Saint-Germain do nadchodzącego sezonu. 22-latek zdążył już przeprowadzić rozmowę z Mauricio Pochettino. Poinformował swojego trenera, że zamierza odejść do Realu Madryt. Choć napastnik ma świetne relacje z Argentyńczykiem, transfer do Królewskich jest dla niego priorytetem. Przypomnijmy, że w ostatnich latach Pochettino był wielokrotnie łączony z posadą na Santiago Bernabeu. Ostatecznie nigdy jednak do tego nie doszło.

Mbappe najchętniej przeniósłby się do La Ligi jeszcze tego lata, ale jeżeli oba kluby nie dojdą do porozumienia, odmówi przedłużenia kontraktu z Paris Saint-Germain i trafi do Los Blancos jako wolny zawodnik.

Sam Pochettino przyjął decyzję swojego podopiecznego ze spokojem. Rozumie, że teraz wszystko leży w gestii włodarzy paryskiego klubu. Argentyńczyk bardzo chciałby zachować 22-latka w swojej drużynie, ale rozumie też, jak wielką szansą dla zawodnika jest możliwość trafienia do Realu Madryt.

Skoro Mbappe powrócił już do treningów z PSG, czasu na jego odejście w tym oknie transferowym jest coraz mniej. Francuz nie zdąży na mecz o Superpuchar Francji, który odbędzie się 1 sierpnia, ale powinien już być przygotowany na pierwszą kolejkę francuskiej ekstraklasy. Do tego momentu jego przynależność w nadchodzącym sezonie powinna być jasna. Paris Saint-Germain znajduje się między młotem, a kowadłem. Albo pozwoli swojej gwieździe odejść już teraz i zarobi przy tym znaczną kwotę, albo poczeka rok, a napastnik odejdzie za darmo.

