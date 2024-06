Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Mason Greenwood

Lazio Rzym usiądzie do stołu z Manchesterem United

Przyszłość Masona Greenwooda wciąż stoi pod dużym znakiem zapytania. 22-letni skrzydłowy zakończył udane wypożyczenie do Getafe, dla którego rozegrał łącznie 36 meczów, zdobył 10 bramek i zaliczył 6 asyst. Hiszpański klub chciałby zatrzymać Anglika u siebie, ale drużyny spod Madrytu nie stać na tak duży wydatek. Manchester United za swojego zawodnika oczekuje bowiem minimum 30 milionów funtów.

Klub z Old Trafford planuje definitywnie pozbyć się Masona Greenwooda, którego obecność w składzie źle wpłynęłaby na wizerunek Manchesteru United. Wiele wskazuje na to, że jednokrotny reprezentant Anglii swoją karierę będzie kontynuował w Serie A. O wychowanka Czerwonych Diabłów zabiegają bowiem dwa tamtejsze kluby – Juventus oraz Lazio Rzym. Ten drugi zespół w najbliższych dniach ma przejść do konkretów.

Jak dowiedział się znany dziennikarz Gianluca Di Marzio, Biancocelesti wkrótce rozpoczną rozmowy z Manchesterem United w sprawie transferu Masona Greenwooda. Negocjacje nie będą jednak proste, gdyż Lazio Rzym uważa, że wymagania Anglików są zbyt wysokie. Portal “Transfermarkt” wycenia prawoskrzydłowego na 25 milionów euro. Przyszłość dwudziestodwuletniego piłkarza powinna wyjaśnić się lada moment.