Manchester United nie może być pewny tego, że w kolejnej kampanii nadal będzie jego barw bronił Paul Pogba. Reprezentant Francji ma umowę ważną z klubem z Old Trafford do końca czerwca 2022 roku. W związku z tym sternicy Czerwonych Diabłów już rozglądają się za następcą reprezentanta Francji. Mundo Deportivo sugeruje, że na radarze ekipy z Old Trafford znalazł się Franck Kessie.

Manchester United po letnich wzmocnieniach już myślami jest przy kolejnych okienkach transferowych

Sternicy Czerwonych Diabłów nie mogą być pewni zatrzymania Paula Pogby w klubie

Mundo Deportivo przekonuje, że następcą Francuza może być w angielskiej ekipie Franck Kessie

Kessie zamieni Serie A na Premier League?

Manchester United ma plan, aby w kolejnym okienku transferowym wzmocnić się w drugiej linii. Jednocześnie działacze wicemistrzów Premier League są w trakcie poszukiwania zawodnika, który może poświęcić się dla swoich kolegów z drużyny, odzyskując piłkę, a także wspierać drużynę zarówno w defensywie, jak i ofensywie.

Idealnym kandydatem do gry w ekipie z Old Trafford wydaje się Franck Kessie z Milanu. Iworyjczyk wciąż nie parafował nowego kontraktu z ekipą z Włoch, a jego umowa wygasa z końcem czerwca 2022 roku. To sprawia, że Kessie staje się powoli jednym z najbardziej rozchwytywanych zawodników na rynku transferowym. 24-latka chciałaby mieć u siebie także FC Barcelona.

Ogólnie lista klubów zainteresowany pozyskaniem reprezentanta Wybrzeża Kości słoniowej jest długa. Znajdują się na niej nie tylko ekipy z La Liga, czy Premier League, ale też z Serie A, na czele z Juventusem.

W tym sezonie Kessie wystąpił łącznie w trzech spotkaniach, spędzając na placu gry 214 minut. Ogólnie w koszulce Rossonerich zawodnik wystąpił w 187 spotkaniach, notując w nich 30 trafień.

