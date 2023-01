fot. PressFocus Na zdjęciu: Marcelo Brozović

Inter Mediolan wystawi na letnią listę sprzedażową dwóch zawodników. Znajdą się na niej Marcelo Brozović oraz Denzel Dumfries. Obaj gracze budzą duże zainteresowanie i mogą zagwarantować wicemistrzowi Włoch spory zarobek – informuje “La Gazzetta dello Sport”.

Inter Mediolan musi latem zbilansować swój budżet

Na listę sprzedażową wystawieni zostaną Marcelo Brozović oraz Denzel Dumfres

Chorwat budzi zainteresowanie w Hiszpanii, zaś Holender może trafić do Premier League

Inter musi sprzedawać

Inter Mediolan straci niebawem lidera defensywy. Milan Skriniar nie zdecydował się na przedłużenie kontraktu i osiągnął już porozumienie z Paris Saint-Germain. Jeśli kluby nie dogadają się w sprawie kwoty styczniowego transferu, Słowak przeniesie się do Paryża dopiero po sezonie.

Okazuje się, że latem może dojść w Mediolanie do większej przebudowy kadry. “La Gazzetta dello Sport” informuje, że na listę sprzedażową trafi dwóch zawodników. Jednym z nich jest Marcelo Brozović, który jeszcze do niedawna uchodził za nietykalnego. Obecny sezon jest w jego wykonaniu mizerny, na co wpływ mają przede wszystkim problemy zdrowotne. Władze Interu nie chcą płacić ogromnej pensji dla piłkarza, który przez wiele tygodni nie jest dostępny do gry, zatem spróbują się z nim rozstać i poszukać innej opcji.

Reprezentant Chorwacji cieszy się zainteresowaniem ze strony FC Barcelony, rozglądającej się za następcą Sergio Busquetsa. Na swoich radarach ma go także Real Madryt.

“Nerrazzuri” planują także sprzedaż Denzela Dumfriesa. Holender jest dla Interu ważnym ogniwem, natomiast w tym przypadku chodzi przede wszystkim o konkretny zarobek, który pozwoli na zbilansowanie budżetu. Wahadłowy znajduje się na liście życzeń wielu klubów z Premier League. Do niedawna nad tym transferem pracowała Chelsea, lecz ściągnięcie Malo Gusto ostatecznie wyklucza ten kierunek. Wicemistrzowie Włoch oczekują za swojego zawodnika około 45 milionów euro.

