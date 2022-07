fot. PressFocus Na zdjęciu: Sergino Dest

Manchester United rozważa złożenie oferty za Sergino Desta z FC Barcelony. Wszystko za sprawą możliwego odejścia Aarona Wan-Bissaki, który budzi poważne zainteresowanie.

Aaron Wan-Bissaka może odejść z Manchesteru United. Klub spodziewa się ofert za Anglika

W przypadku rozstania, “Czerwone Diabły” ruszą po Sergino Desta z FC Barcelony

Dotychczas nie doszło do negocjacji między stronami

Aaron Wan-Bissaka niechciany w Manchesterze United

Aaron Wan-Bissaka dołączył do Manchesteru United w 2019 roku, a jego transferowi towarzyszył spory optymizm kibiców. W klubie z czołówki uwidoczniły się natomiast jego braki, szczególnie dotyczące gry ofensywnej, które zdecydowanie zmieniły optykę na cały pobyt 24-latka na Old Trafford.

W poprzednim sezonie prawy obrońca grał w kratkę i często zasiadał na ławce rezerwowych, szczególnie po nowym roku. Przed nachodzącą kampanią zdecydowanie lepsze notowania Diogo Dalot i to on najprawdopodobniej będzie członkiem wyjściowej jedenastki.

Władze “Czerwonych Diabłów” nie wierzą już w rozwój Wan-Bissaki, dlatego liczą się z jego sprzedażą. Kontrakt Anglika obowiązuje do 30 czerwca 2024 roku, zatem trwające okienko jest niemal ostatnią okazją do zarobienia pokaźnej sumy. Manchester United czeka na oferty, a defensor budzi zainteresowanie wśród innych ekip Premier League.

Jeżeli klubowi z Old Trafford uda się spieniężyć 24-latka, wówczas ruszy po Sergino Desta z FC Barcelony. Na zainteresowanie wpływają jego umiejętności ofensywne oraz znajomość z Erikiem ten Hagiem z czasów współpracy w Ajaksie Amsterdam. Dotychczas nie doszło do negocjacji. Rozpoczną się one tuż po zwolnieniu miejsca na prawej stronie defensywy.

Zobacz również: Dyrektor sportowy Arsenalu zabrał głos na temat Paquety