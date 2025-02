Manchester United ruszy po hiszpańskie odkrycie! Transfer możliwy latem

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Oihan Sancet letnim celem Manchesteru United

Manchester United aktywnie pracował podczas minionego zimowego okienka transferowego. Czerwonym Diabłom udało się jednak dokonać tylko jedno poważne wzmocnienie. Do zespołu prowadzonego przez Rubena Amorima trafił Patrick Dorgu z Lecce. Jak się okazuje, klub z Old Trafford już rozgląda się za piłkarzami, których mogliby sprowadzić po sezonie.

Z informacji przekazanych przez „Fichajes” dowiadujemy się, że Manchester United planuje dokonać wzmocnienia z La Ligi. W kręgu zainteresowań Czerwonych Diabłów znalazł się zawodnik, który jest odkryciem trwającej kampanii. A tym piłkarzem jest Oihan Sancet, który na co dzień reprezentuje barwy Athletic Bilbao.

Transfer hiszpańskiego pomocnika jednak nie będzie taki prosty do zrealizowania. Athletic Bilbao bowiem za wszelką cenę chce zatrzymać 24-latka. Kontrakt zawodnik z klubem obowiązuje do 30 czerwca 2032 roku. Manchester United zatem będzie musiał sięgnąć głęboko do portfela, aby przekonać wychowanka basków do przeprowadzki.

Oihan Sancet prezentuje znakomitą formę w obecnym sezonie. 24-letni pomocnik w trwającej kampanii rozegrał 23 spotkania w barwach Athletic Bilbao. W tym czasie Hiszpan zdołał dziewięciokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczyć trzy asysty.