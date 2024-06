Man Utd nie może sobie pozwolić na to, aby w kolejnym sezonie nie wywalczyć miejsca premiowanego grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Doszło zatem do zmian w sztabie szkoleniowym.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Ruud Van Nistelrooy asystentem Erika ten Haga w Man Utd

Man Utd w kolejnej kampanii ma zamiar namieszać w Premier League. Jednocześnie klub z Old Trafford chce zrobić wszystko, co w jego mocy, aby wrócić na ligowy szczyt. Nie tylko chodzi o wzmocnienia transferowe drużyny. Klub też pracował nad posiłkami do sztabu szkoleniowego.

Dziennikarz Fabrizio Romano przekazał na platformie X, że asystentem Erika ten Haga w Manchesterze United ma zostać Ruud Van Nistelrooy. Były zawodnik Realu Madryt na brak ofert zresztą nie może narzekać. Chętny na jego zatrudnienie jest też Burnley. Holender sam musi zatem zdecydować, która propozycja przypadła mu bardziej do gustu.

Ekipa z Old Trafford niebawem zacznie przygotowania do nowego sezonu. Tymczasem rywalizację w nowej kampanii Man Utd zacznie od derbowej potyczki z Manchesterem City. Będzie to jednocześnie spotkanie o pierwsze trofeum, czyli o Tarczę Wspólnoty. Mecz ma odbyć się 10 sierpnia. Godzina nie została jeszcze ustalona.

Z kolei ligowe zmagania drużyna ten Haga zacznie 16 sierpnia od spotkania u siebie. Man Utd zmierzy się wówczas z Fulham. Mecz zaplanowany jest na godzinę 21:00. Tydzień później na drodze Czerwonych Diabłów stanie z kolei zespół Jakuba Modera, czyli Brighton & Howe Albion. Spotkanie odbędzie się 24 sierpnia o godzinie 16:00.

