Manchester United szykuje rewolucję kadrową w defensywie. Z Old Trafford pożegnał się Raphael Varane, którego zastąpić może 20-letni Ousmane Diomande ze Sportingu.

fot. Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Ousmane Diomande

Obrońca Sportingu na Old Trafford?

Manchester United zamierza dokonać dużych zmian w szeregach obronnych. To formacja, która sprawiała największe problemy w ekipie Erika ten Haga w zakończonym już sezonie 2023/2024. Z Old Trafford pożegnał się już Raphael Varane, a podobną decyzję klub może podjąć w przypadku Jonny’ego Evansa. Dodatkowo, wciąż nie wiadomo, czy angielskiego giganta dalej będzie reprezentował Harry Maguire. Czerwone Diabły szykują przynajmniej jeden kosztowny transfer do środka obrony.

Z przenosinami na Old Trafford łączone są kolejne nazwiska, a największe szanse mają chociażby Jarrad Branthwaite czy Jean-Clair Todibo. “Daily Express” donosi, że Manchester United chciałby, aby miejsce Varane’a w składzie zajął Ousmane Diomande. 20-latek rozegrał bardzo dobry sezon dla Sportingu i potwierdził, że jest gotowy na transfer do mocniejszej ligi. Oprócz Czerwonych Diabłów, na liście życzeń mają go chociażby Chelsea czy Arsenal.

Problemem może okazać się kwota transferu. Sporting wycenia Diomande dokładnie na 51 milionów funtów, choć nieoficjalnie uważa się, że sprzeda go za mniejsze pieniądze. Manchester United najpierw będzie musiał pozbyć się któregoś ze swoich wartościowych piłkarzy i zebrać fundusze, aby dokonywać transferów gotówkowych. Budżet na lato jest niewielki, lecz plany na wzmocnienia się nie zmieniają – do drużyny ma trafić kilku jakościowych zawodników, którzy drastycznie podniosą poziom gry.