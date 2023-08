IMAGO / Sebastian Frej Na zdjęciu: Tagliafico

Luke Shaw i Tyrell Malacia wypadli z gry z powodu kontuzji

Manchester United został zmuszony do poszukiwań lewego obrońcy

Według mediów wybór padł na Nicolasa Tagliafico

Manchester United spróbuje sprowadzić Nicolasa Tagliafico

Manchester United znalazł się w niekomfortowej sytuacji. Czerwone Diabły zostały zmuszone do natychmiastowych poszukiwań lewego obrońcy, po tym jak z gry wypadki Luke Shaw i Tyrell Malacia.

W gronie kandydatów do zastąpienia wspomnianych piłkarzy znaleźli się m.in. Marc Cucurella, Marcos Alonso i Sergio Reguilon. Jednak ostatecznie klub z Old Trafford miał się zdecydować na Nicolasa Tagliafico z Olympique Lyon. To Argentyńczyk, który jest świetnie znany szkoleniowcowi Diabłów. Erik ten Hag pracował z nim w Ajaxie Amsterdam. Oprócz tego będzie to znacznie korzystniejsza opcja pod względem ekonomicznym.