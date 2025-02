PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

El Bilal Toure na celowniku Manchesteru United

Manchester United w obecnym sezonie ma olbrzymi problem na pozycji napastnika. Zarówno Joshua Zirkzee jak i Rasmus Hojlund nie prezentuje się na miarę oczekiwań klubu. Od tygodni zatem trwa transferowa saga Czerwonych Diabłów, które rozglądają się za nową dziewiątką. Jak się okazuje, w ostatnim dni okienka może dojść do wzmocnienia tej pozycji.

Najnowsze informacje w tej sprawie przekazuje serwis „FootMercato”. Otóż Manchester United wytypował odpowiedniego napastnika, który może wzmocnić drużynę. W kręgu zainteresowań Czerwonych Diabłów znalazł się El Bilal Toure. Malijczyk obecnie reprezentuje barwy VfB Stuttgart, do którego został wypożyczony z Atalanty Bergamo.

Manchester United nie będzie musiał sięgać głęboko do portfela, aby pozyskać El Bilala Toure. Koszt transferu Malijczyka może wynieść 25 milionów euro. 23-latek jednak od razu nie trafi na Old Trafford. Czerwone Diabły chcą wypożyczyć zawodnika do końca sezonu właśnie do VfB Stuttgart.

El Bilal Toure w obecnym sezonie rozegrał 13 spotkań w barwach niemieckiego zespołu. Statystyki malijskiego napastnika nie są wyjątkowe. Udało mu się bowiem tylko trzykrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczyć jedną asystę.