Źródło: A Bola / The Sun / Goal.com

Manchester United poszukuje na rynku nowego numeru jeden

Faworytem Erika ten Haga jest Diogo Costa, ale FC Porto oczekuje za niego 75 milionów euro

Czerwone Diabły zamierzają zatem złożyć ofertę za Jordana Pickforda. Everton jest ponoć skłonny do zaakceptowania propozycji w wysokości 35 milionów euro

Costa za drogi dla Manchesteru United. Klub szykuje ofertę za reprezentanta Anglii

David de Gea w minionym sezonie ponownie popełniał liczne błędy. Choć Manchester United zamierza pozostawić Hiszpana w zespole, szuka na rynku bramkarza, który zastąpiłby weterana w wyjściowym składzie.

Faworytem Erika ten Haga do przejęcia tej roli jest Diogo Costa. FC Porto ustaliło jednak zaporową cenę za swojego golkipera. Oczekuje bowiem ponoć aż 75 milionów euro. Czerwone Diabły nie zamierzają wydawać takiej kwoty. The Sun donosi, że klub zamierza złożyć ofertę za Jordana Pickforda. Everton jest skłonny oddać reprezentanta Anglii za 35 milionów euro. Ta cena jest już bliższa założeniom zespołu z Old Trafford.

