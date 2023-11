IMAGO / Giuseppe Maffia Na zdjęciu: Ivan Provedel

Manchester United obserwuje poczynania Ivana Provedela

Włoch jest jednym z najlepszych bramkarzy w Serie A

Lazio oczekuje minimum 30 milionów euro

Ivan Provedel trafi na Old Trafford?

Manchester United od odejścia Davida de Gei wciąż nie znalazł odpowiedniego kandydata do gry w bramce. Przed sezonem drużynę “Czerwonych Diabłów” wzmocnił Andre Onana oraz Altay Bayindir. Postawa Onany pozostawia wiele do życzenia. Kameruńczyk jest krytykowany za swoje występy oraz proste błędy. Natomiast Turek nie zdążył jeszcze zadebiutować w zespole Erika ten Haga. Według włoskich mediów problem z obsadą bramki może zostać rozwiązany poprzez transfer Ivana Provedela na Old Trafford.

Provedel aktualnie występuję w Lazio. W Serie A uchodzi za jednego z najlepszych w swoim fachu. “Il Messaggero” sugeruje, że właściciel rzymian rozważy sprzedaż zawodnika pod warunkiem, że angielski klub zapłaci mu 30 milionów euro. 29-letni Włoch przeszedł do “Biancocelesti” w poprzednim sezonie. Z marszu wygrał rywalizację o miejsce między słupkami. W zespole Maurizio Sarriego zagrał 63 mecze, w których 28 raz nie dał się pokonać. Z klubem ze stolicy Włoch ma ważny kontrakt do 2027 roku. Wyceniany jest na 12 milionów euro.

