W sobotę media obiegła informacja, że Cristiano Ronaldo przekazał władzom Manchesteru United chęć odejścia z klubu. Portugalczyk jest ambitny i zależy mu na grze w Lidze Mistrzów, czego Czerwone Diabły obecnie nie są w stanie mu zaoferować. Zgodnie z doniesieniami dziennikarzy Sunday Mirror, klub wytypował już jego potencjalnego następcę.

Cristiano Ronaldo zapowiedział w sobotę chęć odejścia z Manchesteru United

Klub wytypował już jego następcę, którym ma być Antony z Ajaksu Amsterdam

Mistrzowie Holandii za swojego skrzydłowego oczekują aż 70 milionów funtów

Priorytetem dla Cristiano jest gra w Lidze Mistrzów

Informacja o chęci odejścia Cristiano Ronaldo z Manchesteru United zszokowała fanów i sztab szkoleniowy drużyny. Portugalczyk oficjalnie nie odniósł się do doniesień medialnych, ale została ona przekazana także przez Fabrizio Romano, który w kwestii doniesień medialnych ze świata piłki nożnej jest wyjątkowo wiarygodnym źródłem.

Dziennikarz argumentował to faktem, że Portugalczyk jest niezwykle ambitny i zależy mu przede wszystkim na grze w Lidze Mistrzów. Do tej pory, odkąd odszedł on ze Sportingu, gra w niej nieprzerwanie co sezon od sezonu 2003/04. Na ten moment 37-latek nie ma żadnych oficjalnych ofert, ale wydaje się, że są one jedynie kwestią czasu. W gronie zainteresowanych jego usługami wymienia się Bayern Monachium, Chelsea Londyn i Napoli.

🚨 Manchester United manager Erik ten Hag will urge the club to replace Cristiano Ronaldo with Ajax's Antony if Ronaldo leaves.



(Source: @MullockSMirror) pic.twitter.com/ZMiLFVMOeR — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 3, 2022

Według dziennikarzy z Sunday Mirror, Czerwone Diabły na wypadek odejścia swojej gwiazdy mają już w zanadrzu plan awaryjny. Miejsce Cristiano Ronaldo w zespole mógłby zająć Antony, o którego transfer od kilku tygodni się starają. Do tej pory Ajax Amsterdam odrzucał oferty za Brazylijczyka, który wyceniany jest przez klub na 70 milionów funtów. Deklaracja Ronaldo może jednak skłonić zarząd klubu z Manchesteru do zintensyfikowania swoich starań.

Antony w ubiegłym sezonie rozegrał dla mistrzów Holandii 32 mecze. Zdobył w nich 12 bramek i zanotował 10 asyst. Portal Transfermarkt wycenia go na 35 milionów euro.

