Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Antony

Geovany Quenda następcą Antony’ego w Manchesterze United?

W trakcie obecnego sezonu Manchester United zdecydował się na zmianę trenera. Erik ten Hag został zwolniony, a jego miejsce zajął Ruben Amorim. Odejście holenderskiego szkoleniowca było podyktowane beznadziejnymi wynikami oraz jeszcze gorszą postawą „Czerwonych Diabłów”. Przyjście Portugalczyka na Old Trafford ma być nowym rozdziałem w historii klubu.

Ruben Amorim miał już podjąć pierwsze decyzje po przybyciu do Manchesteru United. Szkoleniowiec skreślił kilku piłkarzy. Według doniesień „Daily Star”, w tym gronie znalazł się Antony. Klub chce się uwolnić od olbrzymiej pensji gracza, który przez znaczną część swojego czasu spędzonego na Old Trafford udowadnia, że 95 milionów euro wyłożone za niego było totalną pomyłką.

Jak się okazuje, Ruben Amorim wytypował już następcę Brazylijczyka na Old Trafford. Wspomniane źródło donosi, że tym piłkarzem jest Geovany Quenda ze Sportingu Lizbona. 17-latek zatem może podążyć podobną drogą co trener, który też zawitał do czerwonej części Manchesteru prosto z Estadio Jose Alvalade.

Geovany Quenda do tej pory rozegrał 18 spotkań w koszulce seniorskiej drużyny Sportingu Lizbona. W tym czasie 17-latek zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczyć tyle samo asyst.