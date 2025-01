Alejandro Garnacho oczekuje znacznej podwyżki, co stawia jego transfer do Napoli pod znakiem zapytania. Negocjacje z zawodnikiem Manchesteru United nie układają się po myśli - informuje "Corriere dello Sport".

fot. Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Alejandro Garnacho

Garnacho chce zarabiać zbyt wiele. Napoli zrezygnuje

Alejandro Garnacho został wytypowany do opuszczenia Old Trafford. Manchester United liczy na poważny zarobek, który pozwoli działać latem na większą skalę. Ruben Amorim oczekuje prawdziwej rewolucji kadrowej, dlatego klub kompletuje budżet, który będzie niezbędny do sprowadzenia nowych zawodników. Argentyńczyk do pewnego momentu zdawał się być nietykalny, lecz jego wartość rynkowa, zainteresowanie oraz nastawienie Amorima sprawiły, że trafił na listę transferową.

Po skrzydłowego jakiś czas temu zgłosiło się Napoli, które chciałoby zastąpić nim Chwiczę Kwaracchelię. Antonio Conte uznał, że po odejściu Gruzina do Paris Saint-Germain, pozyskanie zawodnika Manchesteru United byłoby istotnym ruchem w kierunku walki o mistrzostwo Włoch. Angielski gigant pierwotnie wycenił Garnacho na 75 milionów euro, lecz z czasem zmniejszył swoje oczekiwania. Kluby są coraz bliżej osiągnięcia porozumienia, a kwota transferu miałaby wynieść około 65 milionów euro.

Na przeszkodzie stoi natomiast nastawienie Garnacho, który domaga się aż trzykrotnej podwyżki dotychczasowych zarobków. W Manchesterze United zarabia nieco ponad 1,5 mln euro, zaś od Napoli oczekuje 4,5 mln euro. Włoski klub z pewnością się na to nie zgodzi, więc transfer jest zagrożony.

Z medialnych doniesień wynika, że Argentyńczyk chętniej przystałby na propozycję przenosin do Chelsea, która również wykazuje zainteresowanie. Napoli jest natomiast bardziej zdeterminowane, aby dopiąć głośną transakcję.