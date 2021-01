Manchester United nadal chce skrzydłowego Barcelony

Manchester United spróbuje sprowadzić latem Ousmane’a Dembele, jeżeli nie uda się doprowadzić do transferu Jadona Sancho.

Czerwone Diabły nadal są chętne do podpisania kontraktu ze skrzydłowym Barcelony, Ousmanem Dembele. Klub z Old Trafford starał się doprowadzić ten transfer do skutku już zeszłego lata, a teraz ich zainteresowanie jeszcze wzrosło. Zgodnie z raportami z Anglii, Manchester United był nawet skłonny poprosić Barcelonę o wypożyczenie zawodnika już teraz, zawierając opcję wykupu po zakończeniu kampanii, ale Duma Katalonii odrzuciła taką propozycję.

W obliczu tego scenariusza Czerwone Diabły poczekają do najbliższego lata. Jeżeli próba sprowadzenia Jadona Sancho z Borussii Dortmund po raz kolejny się nie powiedzie, angielski klub powróci do skrzydłowego Barcelony.

Spekulowano również, że z agentem Osumane’a Dembele kontaktowała się Chelsea, ale Christian Falk z Bilda temu zaprzeczył. Sam skrzydłowy uważa, że jeżeli opuści latem Camp Nou, to przejdzie wyłącznie do Manchesteru United.

Zarówno Dembele, jak i Sancho, zdobyli w tym sezonie po sześć bramek we wszystkich rozgrywkach. Anglik zdobył jednak znacznie więcej asyst. Trzynaście razy zaliczał ostatnie podanie do kolegów, co Francuzowi udało się zaledwie trzykrotnie. Mimo tego zawodnik Barcelony przeżywa obecnie swój najlepszy moment odkąd przybył do stolicy Katalonii. Co najważniejsze jest zdrowy, a to pozwala mu pokazywać swoją niezwykłą szybkość i przebojowość. Dla Ronalda Koemana jest niezwykle ważny, bo jest obecnie jedynym klasycznym, szybkim skrzydłowym w kadrze zespołu. Ansu Fati przechodzi rehabilitację po kontuzji, a Francisco Trincao nie zdołał w tym sezonie zaliczyć jeszcze ani jednej bramki.