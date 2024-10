Manchester United przyspiesza rozmowy w sprawie lewego obrońcy

Soccer Images / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Antonee Robinson przyciągnął uwagę Manchesteru United

Manchester United zmaga się z poważnymi problemami na pozycji lewego obrońcy. To skłania władze klubu do poszukiwania wzmocnień już w nadchodzącym zimowym okienku transferowym. Portugalczyk Diogo Dalot nie ma obecnie realnej konkurencji na lewej stronie defensywy. W związku z tym Antonee Robinson znalazł się w kręgu zainteresowań Czerwonych Diabłów.

Reprezentant Stanów Zjednoczonych przybył do Fulham z Wigan Athletic latem 2020 roku i został istotnym ogniwem drużyny prowadzonej przez Marco Silvę. 27-letni obrońca rozegrał 157 spotkań w klubie z Craven Cottage. W sezonie 2021/22 pomógł w awansie do Premier League.

Według doniesień “GiveMeSport”, Man Utd zwiększa swoje wysiłki, żeby uprzedzić Liverpool i Chelsea w walce o podpisanie kontraktu z obrońcą Fulham. W najbliższym czasie mają 2-krotni mistrzowie Anglii planują rozpocząć negocjacje z otoczeniem piłkarza. Pomimo rosnącej konkurencji ze strony innych topowych klubów, londyński klub nie planuje łatwo rozstać się z jednym ze swoich kluczowych zawodników.

Defensor ma ważny kontrakt do 2028 roku, co daje londyńskiemu klubowi silną pozycję w negocjacjach. Na Old Trafford Robinson jest postrzegany jako następca Luke’a Shawa i Tyrella Malacii, którzy zmagają się z ciągłymi problemami kontuzjami.