IMAGO / Marco Canoniero Na zdjęciu: Giorgio Scalvini

Manchester United przekona Atalantę Bergamo? Chodzi o transfer obrońcy

Niemal od samego startu sezonu Manchester United ma ogromne problemy w linii defensywy. Kontuzje przeplatają się z gorszą dyspozycją zawodników i Erik ten Hag praktycznie co mecz jest zmuszony do zmian. Z tego powodu “Czerwone Diabły” chciałyby już zimą sprowadzić nowego obrońcę.

W ostatnim czasie z przeprowadzką do Manchesteru United jest łączony Giorgio Scalvini. 20-letni stoper jest postrzegany na Old Trafford jako następcą Raphaela Varane’a. Jeśli jednak Francuz nie zdecyduje się na odejście, to mało prawdopodobny wydaje się transfer Włoch do “Czerwonych Diabłów”. A ponadto Atalanta Bergamo nie chce go sprzedawać w zimowym oknie transferowym.

Giorgio Scalvini w obecnie trwającym sezonie rozegrał już 20 spotkań w koszulce Atalanty Bergamo. Włoch należy do bardzo utalentowanych piłkarzy, który jest obdarzony świetną techniką. A na dodatek może grać na różnych pozycjach.

