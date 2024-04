News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Joao Gomes

Joao Gomes wzbudza duże zainteresowanie wśród gigantów Premier League

23-letni Brazylijczyk latem może zatem opuścić Wolverhampton Wanderers

Pomocnikowi przyglądają się takie kluby jak Arsenal oraz Manchester United

Joao Gomes ma w czym wybierać, hitowy transfer kwestią czasu

Wiele wskazuje na to, że Joao Gomes odejdzie z Wolverhampton Wanderers po zaledwie pół roku. 23-letni pomocnik znakomicie wpasował się do drużyny Wilków i wyróżnia się na tle innych zawodników w Premier League. To nie przechodzi bez uwagi gigantów.

Jak donosi gazeta “O Dia”, w nadchodzącym letnim oknie transferowym będziemy świadkami rywalizacji dwóch słynnych klubów o podpis Brazylijczyka. Zainteresowanie dwukrotnym reprezentantem Canarinhos wykazują bowiem Arsenal oraz Manchester United.

Wychowanek Flamengo w 31 spotkaniach aktualnego sezonu strzelił 2 bramki i zaliczył 1 asystę. Włodarze Wolves za Joao Gomesa zapłacili niespełna 20 milionów euro i gdyby mieli wystawić go na listę transferową, to będą oczekiwali około 50 milionów euro.