Manchester United zaczyna swoją nową historię, na co wpływ ma nowy menedżer Ruben Amorim. To może wiązać się z rozstaniami konkretnych graczy z klubem, o czym donosi Fichajes.net.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Casemiro może niebawem rozstać się z Man Utd

Manchester United to zespół, który w tej kampanii nie spełnia pokładanych w nim nadziei. Ekipa z Old Trafford aktualnie plasuje się dopiero na 13. pozycji w tabeli. Taki stan rzeczy wymusił zmianę menedżera i Erika ten Haga zastąpił Ruben Amorim. To może zwiastować zmiany kadrowe w klubie. Wieści na ten temat przekazał serwis Fichajes.net.

Źródło przekonuje, że Casemiro nie znajduje się w planach portugalskiego trenera. To może zwiastować zmianę klubu z udziałem zawodnika. Podobno najbardziej realny scenariusz, to przeprowadzka byłego pomocnika Realu Madryt do jednej z ekip z Arabii Saudyjskiej.

32-letni piłkarz zakotwiczył w klubie z Old Trafford w sierpniu 2022 roku. Man Utd wyłożył wówczas na transakcję ponad 70 milionów euro. Ogólnie w angielskiej ekipie piłkarz wystąpił łącznie w 99 meczach, notując w nich 15 trafień i dziewięć kluczowych podań.

Casemiro ma kontrakt ważny z przedstawicielem Premier League do końca czerwca 2026 roku. Rynkowa wartość piłkarza kształtuje się aktualnie w wysokości 15 milionów euro. Jak gracz Man Utd największym sukcesem Brazylijczyka jest Pucharze Anglii w tym roku. Czerwone Diabły w pokonanym polu zostawiły Manchester City, wygrywając 2:1, co powszechnie zostało uznane za niespodziankę.

