News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Bernardo Silva

Bernardo Silva dostępny za 50 milionów funtów

Bernardo Silva jest łączony z przeprowadzką do takich klubów jak FC Barcelona oraz Paris Saint-Germain. Zainteresowane pozyskaniem ofensywnego pomocnika zespoły muszą jednak liczyć się ze sporym wydatkiem. Jak bowiem poinformował “Football Insider”, Manchester City oczekuje za swojego piłkarza 50 milionów funtów, czyli dokładnie tyle, ile wynosi klauzula odstępnego w umowie etatowego reprezentanta Portugalii.

Wygląda więc na to, że włodarze The Citizens nie mają zamiaru negocjować ewentualnej sprzedaży 29-latka i odsyłają Blaugranę oraz Les Parisiens do klauzuli wykupu. Duma Katalonii, która od dawna mierzy się z problemami finansowymi, może nie być w stanie wyłożyć na stół takiej kwoty. Natomiast dla ekipy z Paryża zapłacenie 50 milionów funtów nie stanowi żadnego problemu, tym bardziej że do Realu Madryt odchodzi Kylian Mbappe.

Mistrz Ligue 1 zaoszczędzi zatem fortunę na astronomicznej pensji 25-letniego skrzydłowego i będzie mógł ruszyć na rynek transferowy. Bernardo Silva na przestrzeni aktualnej kampanii rozegrał 48 spotkań, zdobył 11 bramek i zanotował 10 asyst. Portugalski pomocnik na Etihad Stadium aż sześciokrotnie wygrał Premier League.