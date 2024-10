fot. Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Yves Bissouma i Pedro Porro

Wielka kasa za gwiazdę Tottenhamu

Manchester City ma w kadrze wielu jakościowych piłkarzy, którzy niestety zbliżają się już wiekiem do zakończenia gry na najwyższym europejskim poziomie. Wśród nich jest 34-letni Kyle Walker, który już w tym sezonie nie jest dysponowany w każdym meczu. Mistrzowie Anglii rozglądają się więc za jego docelowym następcą. Uwagę przykuwa Pedro Porro, który w przeszłości przecież był związany z tą ekipą. W latach 2019-2022 Hiszpan był piłkarzem Manchesteru City, a później definitywnie trafił do Sportingu. W Portugalii jego talent eksplodował, więc szybko wrócił do Premier League. Tottenham zapłacił za niego ponad czterdzieści milionów euro.

Porro gra na bardzo wysokim poziomie i stopniowo buduje swoją pozycję w europejskiej piłce. Pod nieobecność kontuzjowanego Daniego Carvajala wywalczył miejsce w składzie reprezentacji Hiszpanii. Jest także oczywiście numerem jeden na prawej stronie defensywy w Tottenhamie.

25-latek ponownie zainteresował działaczy Manchesteru City, którzy przyznają się do błędu. Są gotowi sprowadzić go ponownie, co oczywiście wiąże się z bardzo dużym wydatkiem. Tottenham nie zamierza się osłabiać, więc wycenił Porro na kwotę sięgającą aż 80 milionów funtów. Liczy, że będzie to dla Manchesteru City przeszkoda nie do przeskoczenia.

🚨 Tottenham have placed an £80m price tag on right-back Pedro Porro, who is being tracked by Manchester City.



(Source: Football Insider) pic.twitter.com/yvBIEYpcIo — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 23, 2024

Porro rozegrał w tym sezonie dziewięć spotkań i strzelił jedną bramkę.