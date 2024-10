Real Madryt planuje TOP transfer, chodzi o pomocnika Man City

Real Madryt znany jest z pozyskiwania zawodników z najwyższej półki. AS twierdzi, że kolejny wielki piłkarz może zasilić Los Blancos. Na celowniku znalazł się pomocnik.

Real Madryt zainteresował się Rodrim z Manchesteru City

Real Madryt według najnowszych doniesień mediów ma w planach odświeżenie linii pomocy. AS przekonuje, że gigant La Liga może zdecydować się na przeprowadzenie prawdziwej bomby transferowej.

Real Madryt i FC Barcelona dają nieśmiertelność piłkarską

Źródło podaje, że przedstawiciele władz Realu mogą spróbować sfinalizować transfer z udziałem Rodriego, który ostatnio wygrał Złotą Piłkę dla Najlepszego Piłkarza 2024 roku w plebiscycie France Football. Defensywny pomocnik to 57-krotny reprezentant Hiszpanii. Aktualnie reprezentuje barwy Manchesteru City.

28-letni pomocnik dołączył do klubu z Etihad Stadium w lipcu 2019 roku z Atletico Madryt. Kosztował wówczas 70 milionów euro działaczy Obywateli. Dzisiaj natomiast rynkowa wartość zawodnika kształtuje się w wysokości 130 milionów euro. Hiszpan ma kontrakt z przedstawicielem Premier League do końca czerwca 2027 roku.

Rodri w tym sezonie miał okazję zagrać w zaledwie trzech spotkaniach. Wpływ na to, nie miała jednak mierna dyspozycja piłkarza, a kłopoty zdrowotne. Reprezentant Hiszpanii doznał kontuzji zerwania więzadła krzyżowego. Na razie nie jest znany termin powrotu piłkarza na boisku.

Gdyby natomiast doszedł do skutku transfer Rodriego do Realu, to zawodnik miałby przed sobą ciekawe wyzwanie, mając na uwadze walkę o wyjściowy skład Królewskich. Na podobnej pozycji mogą grać: Aurelien Tchouameni czy Eduardo Camavinga.

