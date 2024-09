Manchester City celuje w dwóch zawodników niemieckiego giganta

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Musiala i Kimmich na radarze Manchesteru City

Manchester City ma ambitne plany transferowe na przyszły rok. Po spokojnym letnim oknie transferowym, w którym do klubu prowadzonego przez Pepa Guardiolę dołączyli Savinho i Ilkay Gundogan, mistrzowie Anglii chcą pozyskać Jamala Musialę i Joshuę Kimmicha.

Kimmich, któremu wraz końcem tego sezonu wygasa kontrakt, jest postrzegany na Etihad jako potencjalny następca Rodriego, jeśli ten zdecyduje się na transfer do Realu Madryt. Florentino Perez uczynił hiszpańskiego jednym ze swoich głównych celów transferowych, co sprawia, że The Citizens muszą szukać nowego klasowego pomocnika. Niemiecki pomocnik

Musiala wzbudza ogromne zainteresowanie, bowiem również znajduje się na celowniku Barcelony. Młoda gwiazda Bayernu o ogromnym potencjale, znalazł się w centrum zainteresowania Man City. 21-latek był już wcześniej łączony z przeprowadzką do Premier League, ale nie złożono formalnej propozycji. Serwis transfermarkt.de wycenia ofensywnego zawodnika na 130 milionów euro. Przed transferem do stolicy Bawarii występował w młodzieżowych zespołach Chelsea i Southampton.