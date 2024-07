fot. News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Ederson

Ederson odejdzie do Arabii na warunkach Manchesteru City

Ederson stał się w ostatnim czasie głównym celem transferowym Saudyjczyków. Intensywnie zabiega o niego Al-Nassr, które złożyło już nawet pierwszą ofertę w wysokości 30 milionów euro. Manchester City niezwłocznie ją odrzucił, gdyż nie planuje sprzedawać gwiazdora przed sezonem 2024/2025. Klub podjął decyzję, że będzie chciał za wszelką cenę zatrzymać podstawowego bramkarza u siebie.

Kluczowe zdanie będzie oczywiście należało do samego Brazylijczyka. Pep Guardiola przyzwyczaił do tego, że nie robi problemów swoim zawodnikom w momencie, gdy postanawiają odejść do innego zespołu. Jednocześnie Manchester City spróbuje przekonać Edersona, aby ten podpisał nowy kontrakt długoterminowy, co zapewniłoby mu sporą podwyżkę. Oczywiście nie byłyby to takie pieniądze, jakie oferują Saudyjczycy.

Jeśli Ederson zdecyduje się odejść, Manchester City będzie chciał rozstać się z nim na własnych warunkach. Oznacza to, że na pewno nie przyjmie propozycji w wysokości 30 milionów euro, gdyż wycenia swojego gwiazdora na znacznie większe pieniądze. Mistrzowie Anglii liczą się z faktem, że na jego następcę również trzeba byłoby wydać sporą kwotę.

Kontrakt 30-letniego Edersona obowiązuje do połowy 2026 roku. W sezonie 2023/2024 rozegrał 43 spotkania i zachował 16 czystych kont.

