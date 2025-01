fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola (w środku)

Guardiola ściągnie kolejną gwiazdę? PSG może ucierpieć

Manchester City zareagował na kryzys, który dotknął go w trwającym sezonie, przyspieszając nieuniknioną rewolucję kadrową. Tej zimy zespół wzmocnili już Vitor Reis, Abdukodir Khusanov oraz Omar Marmoush. W grę wchodzą kolejne transakcje, choć trwające okienko jest tylko początkiem zmian, do jakich dojdzie na Etihad Stadium. Mistrzowie Anglii szykują się także do letnich transferów, nie obawiając się potężnych wydatków. Pep Guardiola ma świadomość, że potrzebni są młodzi zawodnicy, głodni sukcesów, którzy z miejsca pomogą drużynie wskoczyć na wyższy poziom. Zauroczył go Bradley Barcola, który zabłysnął przy okazji środowego meczu Ligi Mistrzów, kiedy to zdobył przeciwko jego podopiecznym bramkę oraz asystę, pomagając Paris Saint-Germain w odniesieniu cennego zwycięstwa.

Guardiola chciałby, aby Barcola latem zasilił Manchester City. Francuz rozwija się w niesamowitym tempie, a po odejściu Kyliana Mbappe przejął rolę lidera ofensywy ekipy z Parc des Princes. W tym sezonie zgromadził już trzynaście trafień i pięć asyst, wyrastając na ulubieńca Luisa Enrique. Jaka przyszłość czeka 22-letniego skrzydłowego?

PSG z pewnością go ceni i nie będzie chciało się z nim żegnać. Ciekawie wygląda natomiast kwestia transferu Chwiczy Kwaracchelii, który występuje na tej samej pozycji, co Barcola. Niewykluczone, że po ściągnięciu Gruzina paryżanie będą otwarci na sprzedaż 11-krotnego reprezentanta Francji, jeśli tylko otrzyma atrakcyjną finansowo ofertę. Portal “Transfermarkt” wycenia go na 65 milionów euro.