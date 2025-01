Alexandre Sousa / dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Manchester City z drugim transferem z tego samego klubu?

Manchester City w tym sezonie prezentuje się zdecydowanie poniżej oczekiwań. Podopieczni Pepa Guardioli nie mają właściwie żadnych szans na obronę mistrzowskiego tytułu w Premier League, natomiast w Lidze Mistrzów również nie spisują się na miarę swoich możliwości. Włodarze Obywateli chcą odmienić postawę zespołu i w tym celu aktywnie działają na rynku transferowym.

Wideo: Manchester City – sezon 2024/25

City dopina ruchy z udziałem Abdukodira Chusanowa i Omara Marmousha. Na sprowadzenie tego duetu mistrzowie Anglii wyłożą grubo ponad 100 milionów euro. Nic nie wskazuje na to, by ekipa z niebeskiej części Manchesteru na tym poprzestała. Portal GiveMeSport przekonuje, że na Etihad może pojawić się kolejny piłkarz Eintrachtu Frankfurt. Do Marmousha ma dołączyć Hugo Larsson.

Wychowanek Malmo FF jest wyceniany na aż 80 milionów euro. Chociaż ta kwota robi wrażenie na zdecydowanej większości klubów Europy, City może pozwolić sobie na niemal każdy transfer. W tym sezonie ośmiokrotny reprezentant Szwecji rozegrał już 22 spotkania, w których strzelił cztery gole i zanotował jedną asystę. Eintracht w lecie 2023 roku zapłacił za niego dziewięć milionów euro i już niedługo może na nim solidnie zarobić.