fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ederson

Guardiola decydujący dla Edersona

Ederson podczas letniego okienka transferowego był bardzo intensywnie łączony z przeprowadzką do Arabii Saudyjskiej. Otrzymał stamtąd bardzo atrakcyjną finansowo propozycję, którą sam określił mianem “niecodziennej”. Manchester City obawiał się utraty gwiazdora i nawet przygotowywał się na taką ewentualność. Stworzono listę jego potencjalnych następców, lecz koniec końców udało się zatrzymać Brazylijczyka, który jest dla mistrza Anglii absolutnym numerem jeden między słupkami.

Po czasie Ederson wypowiedział się na temat tamtego okresu i decyzji, z jaką się mierzył. Przyznał, że oferta była niezwykle kusząca, a decydującą rolę w całej sprawie odegrał Pep Guardiola. To kontakt z nim przesądził o pozostaniu Edersona w Manchesterze City.

– Naprawdę na stole była propozycja o bardzo dużej wadze, ponieważ była naprawdę niecodzienna. Odbyłem niezliczone rozmowy z Guardiolą, a jedna z nich okazała się niezbędna. To, co mi powiedział, jakie otrzymałem zapewnienia, jaki proces i rozwój pod jego wodzą przeszedłem… to wszystko było kluczowe dla mojego pozostania w Manchesterze City – wspomina Ederson.

Manchester City obawia się, że w przyszłym roku Saudyjczycy wrócą po Edersona, ale tym razem nie uda się go zatrzymać. Aby dobrze przygotować się do ewentualnego rozstania, niebawem mogą ruszyć prace w temacie sprowadzenia Diogo Costy z FC Porto. To on jest traktowany jako numer jeden na bramkarskim rynku.