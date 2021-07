Źródło: The Sun

Manchester City według doniesień The Sun nie zrezygnował z planu sfinalizowania transferu z udziałem Harry’ego Kane’a. Angielscy dziennikarze przekonują, że transakcja jest możliwa. Suma transferu miałaby wynieść 160 milionów funtów.

Tottenham Hotspur wycenił Harry’ego Kane’a na 160 milionów funtów, czytamy na łamach The Sun

Kapitan reprezentacji Anglii ma umowę ważną z The Spurs do końca czerwca 2024 roku

Manchester City czeka aż klub z Londynu obniży swoje oczekiwania za piłkarza

Manchester City szykuje się na duże zakupy

Manchester City nie ukrywa, że poszukuje wzmocnień do ataku. Sergio Aguero już pożegnał się z ekipą z Etihad Stadium, decydując się na kontynuowanie kariery w Barcelonie. Tymczasem wciąż niejasna jest przyszłość Gabriela Jesusa. W związku z tym wkrótce mistrzowie Anglii mogą być zmuszeni do kupna nowego napastnika.

Na szczycie listy życzeń Obywateli znajduje się kapitan reprezentacji Anglii. Kane nie należy jednak do tanich opcji. Wpływ na to ma fakt, że obecny kontrakt 27-latka z Tottenhamem Hotspur obowiązuje do końca czerwca 2024 roku.

Za ewentualną przeprowadzką Kane’a przemawiać może jednak jego ogromna chęć wygrywania trofeów. W związku z tym, że The Spurs nie mogą zapewnić Anglikowi gry w elitarnych rozgrywkach, to transfer jest bardzo możliwy. Transakcja będzie jednak możliwa tylko wtedy, gdy Tottenham obniży swoje oczekiwania finansowe za swojego zawodnika. Na dzisiaj cena wywoławcza wynosi 160 milionów funtów.

Kane w ostatniej kampanii wystąpił łącznie w 49 meczach, notując w nich 33 trafienia i 17 asyst. Ogólnie w Premier League angielski napastnik rozegrał 245 meczów, strzelając w nich 33 gole.

