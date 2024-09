FC Barcelona chce tego samego napastnika, co Atletico Madryt

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

FC Barcelona i Atletico Madryt zainteresowane napastnikiem FC Kopenhagi

FC Barcelona na dzisiaj w ataku może liczyć między innymi na takich graczy jak: Robert Lewandowski, Ferran Torres, Raphinha czy Pau Victor. Tymczasem wygląda na to, że władze Blaugrany chcą zadbać o jeszcze większą rywalizację w ofensywie. Wieści w sprawie przekazał serwis Fichajes.net.

Źródło przekonuje, że na celowniku Barcelony znalazł się Roony Bardghji. 18-latek jest uważany za duży talent. Ma na swoim koncie dziewięć występów w młodzieżowej reprezentacji Szwecji. Aktualnie broni barw FC Kopenhagi. Wcześniej pojawiały się informacje, że piłkarza chce mieć u siebie Atletico Madryt.

Roony Bardghji to zawodnik, który aktualnie leczy kontuzje zerwanych więzadeł krzyżowych. Do gry ma wrócić na początku nowego roku. Nie przeszkadza to jednak w tym, aby zawodnik budził zainteresowanie europejskich gigantów. Piłkarz do ekipy z Danii trafił w 2020 roku z młodzieżowej drużyny Malmoe. Aktualna umowa piłkarza obowiązuje do końca 2025 roku. Rynkowa wartość napastnika FC Kopenhagi kształtuje się natomiast w wysokości dziewięciu milionów euro.

Jak dotąd w lidze duńskiej Roony Bardghji rozegrał łącznie 39 meczów. Zdobył w nich 12 bramek i zaliczył też asystę. Piłkarz ma też na swoim koncie sześć spotkań w Lidze Mistrzów, w których strzelił jednego gola.

