Cios dla PSG! Man Utd poluje na ich geniusza

Man Utd może w najbliższym czasie mocno się zmienić. Nowa era w klubie z Old Trafford może zacząć się od zatrudnienia nowego dyrektora sportowego. Wieści przekazał Sacha Tavolieri.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Man Utd zainteresowany dyrektorem sportowym PSG

Man Utd powoli przygotowuje się na letnią rewolucję. W klubie z Old Trafford mocno może się zmienić sytuacja kadrowa. Konkretne wieści przekazał natomiast dziennikarz Sacha Tavolieri.

Źródło twierdz, że Luis Campos wzbudził duże zainteresowanie przedstawiciela Premier League. Man Utd jest do tego stopnia zainteresowany zatrudnieniem Portugalczyka na stanowisko dyrektora sportowego, że zaczął już negocjacje w sprawie.

Powyższe wieści są o tyle ciekawe, że jeszcze niedawno wydawało się, że Luis Camps przedłuży kontrakt z aktualnym mistrzem Francji. Portugalczyk miał negocjować ostatnio warunki nowej umowy. Rzeczywistość może jednak weryfikować te założenia. Czas mija i na dzisiaj jest coraz mniejsze prawdopodobieństwo, że Luis Campos na kolejną kampanię będzie nadal pracownikiem PSG. Działacz trafił do ekipy z Paryża w lipcu 2022 roku.

Luis Campos ma bogate CV. Zanim trafił do francuskiego klubu, to był doradcą strategicznym między innymi w takich ekipach jak: Galatasaray czy Celta Vigo. Wcześniej był natomiast dyrektorem technicznym w Lille oraz AS Monaco.

60-latek stoi przede wszystkim za zmiana związaną z zaprzestania pozyskiwaniach supergwiazd do PSG. Luis Campos postawił na strategię związaną z budowaniem wyrównanej kadry, co może poprowadzić paryżan w tym sezonie do sukcesu w Lidze Mistrzów. PSG wygrało pierwszy półfinał z Arsenalem (1:0).

