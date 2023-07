fot. Imago / Andrew Yates / Sportimage Na zdjęciu: Marcel Sabitzer

Manchester United nie zdecydował się trzymac dłużej w swoim klubie Marcela Sabitzera i wouta Weghorsta

Klub z Old Trafford oficjalnie przekazał, ze zawodnicy wracają do swoich klubów po zakończeniu wypożyczenia

Austriak ma umowę ważną z Bayernem Monachium, a Holender z Burnley

Manchester United zakończył współpracę z Sabitzerem i Weghorstem

Manchester United ma zamiar walczyć o najwyższe cele w nowym sezonie. Kadra ekipy Erika ten Haga ulegnie jednak zmianom przed nową kampanią. Biuro prasowe ekipy z Premier League przekazało, że po okresie wypożyczeń kończy się przygoda Marcela Sabitzera i Wouta Weghorsta z Manchesterem United.

Reprezentant Austrii wraca do Bayernu Monachium. Nie jest żadną tajemnicą, że Bawarczycy chcą sprzedać Sabitzera, licząc na co najmniej 15 milionów euro. Tymczasem holenderski napastnik będzie kontynuował karierę w Burnley, mając z tym klubem kontrakt ważny do 2025 roku.

W sezonie 2022/2023 angielskiej Premier League Sabitzer wystąpił w 11 meczach, nie zdobył żadnej bramki i zanotował jedną asystę. Weghorst zagrał w 17 meczach, nie strzelając ani jednej bramki, zaliczając jedno kluczowe podanie. W pierwszej połowie ubiegłego sezonu 30-letni Holender grał na wypożyczeniu w tureckim Besiktasie.

Manchester United zajął trzecie miejsce w Premier League z 75 punktami w 38 meczach. Zespół miał na swoim koncie 23 zwycięstwa, dziewięć porażek i sześć remisów.

Czytaj więcej: Nie tylko Onana. Manchester United sonduje holenderskiego bramkarza