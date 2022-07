Źródło: The Athletic

PressFocus Na zdjęciu: Lisandro Martinez

Manchester United prowadzi kolejne rozmowy z Ajaksem Amsterdam w sprawie transferu Lisandro Martineza. Obrońca jest priorytetowym celem Czerwonych Diabłów, jednak jak dotąd Anglikom nie udało się osiągnąć porozumienia.

Manchester United nadal kontynuuje negocjacje z Ajaksem Amsterdam

Czerwone Diabły wierzą, że uda się porozumieć w sprawie transferu Lisandro Martineza

Defensor będzie kosztował klub z Old Trafford około 60 milionów euro

Wciąż bez porozumienia na linii Man Utd – Ajax

Manchester United wcześniej oferował Ajaksowi 40 milionów euro gwarantowane i kolejne pięć milionów w formie bonusów. Ta kwota nie zadowala jednak Holendrów, którzy oczekują znacznie wyższej oferty. Jak informuje brytyjski The Athletic ostateczna suma transferu może wynieść 55 milionów euro plus bonusy.

Obecnie do osiągnięcia porozumienia blisko nie jest, bowiem oba kluby mają różnić się w kilku kwestiach, ale wiele źródeł z optymizmem podchodzi do tego transferu i uważa, że w końcu Manchester United i Ajax dogadają się.

Również Arsenal negocjował z Holendrami transfer Lisandro Martineza, jednak w tym momencie to Czerwone Diabły prowadzą w wyścigu, a ewentualne przenosiny obrońcy do zespołu Kanonierów wydają się mało prawdopodobne. Obie ekipy z Premier League były przekonane, że Martinez chętnie do nich dołączy i wystarczy tylko porozumieć się z drużyną z Amsterdamu.

Według mediów za transferem do United ma przemawiać także nowy menedżer Erik ten Hag, z którym Martinez współpracował już w holenderskim klubie.

Według nieoficjalnych informacji, Lisandro Martinez przedłużając kontrakt z Ajaksem w październiku ubiegłego roku miał się dogadać ze swoim klubem, że gdy nadejdzie oferta z Premier League, Holendrzy nie będą robić problemów.

Martinez może zostać drugim letnim transferem United po przybyciu Tyrella Malacii z Feyenoordu. Bliski dołączenia do zespołu z Old Trafford jest także Christian Eriksen.

