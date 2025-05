Nowa nadzieja Leicester! Man Utd i Tottenham szykują ofertę!

Manchester United i Tottenham Hotspur wygląda na to, że mają plan, aby stoczyć bój o młodego utalentowanego gracza. Wieści w sprawie przekazał portal Fichajes.net.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Jake Evans na celowniku dwóch czołowych ekip Premier League

Manchester United wciąż ma szanse na wywalczenie miejsca premiowanego grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Tymczasem władze klubu rozglądają się już za graczami, którzy mogą wzmocnić drużynę latem. Podobnie do sprawy podchodzi Tottenham Hotspur. Szczegółowe wieści w sprawie przekazał serwis Fichajes.net.

Źródło podaje, że Jake Evans wzbudził zainteresowanie ekip z Old Trafford i Londynu. 16-letni napastnik zaczyna zdobywać uznanie u widzów i ekspertów od ligi angielskiej. Mimo młodego wieku zawodnik ma już na swoim koncie dwa występy w Premier League w barwach Leicester City. Co prawda na boisku spędził zaledwie siedem minut, ale ten czas i tak został dostrzeżony przez czołowe ekipy z najwyższej klasy rozgrywkowej z Anglii.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Evans to ofensywnie usposobiony gracz, grający w ataku. Zawodnik jest wychowankiem Leicester City, mając już też na swoim koncie dwa występy w reprezentacji Anglii do lat 16. Piłkarz przede wszystkim występuje w drużynie Lisów do lat 18, a także w Premier League 2. Okazję na kolejny występ będzie miał już w najbliższy czwartek, gdy Leicester zmierzy się na wyjeździe ze swoimi rówieśnikami z Aston Villi.

Evans ogólnie licząc wszystkie rozgrywki w tej kampanii wystąpił w 24 meczach. Zdobył w nich 15 bramek, spędzając na boisku ponad 1660 minut.

Czytaj także: Aston Villa rzuci wyzwanie Man City? Walka o brazylijską gwiazdę