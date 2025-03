Man United usłyszał cenę za Lookmana. Atalanta może zarobić fortunę

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Ademola Lookman

Atalanta wyceniła Lookmana na 60 mln euro

Atalanta po zakończeniu obecnego sezonu może przejść duże zmiany. Wiele wskazuje na to, że era Gian Piero Gasperiniego na Gewiss Stadium powoli dobiega końca. Włoski taktyk na pewno opuści Bergamo, lecz znakiem zapytania pozostaje konkretna data. Koniec owocnej współpracy może mieć miejsce za kilka miesięcy lub najpóźniej w czerwcu przyszłego roku.

Odejście wieloletniego szkoleniowca to nie jedyne zmartwienie fanów La Dei. W nadchodzącym oknie transferowym z klubem pożegna się Ademola Lookman. Przyszłość Nigeryjczyka jest już właściwie przesądzona, a następnym krokiem piłkarza ma być Premier League.

Wśród klubów najbardziej zainteresowanych transferem zawodnika urodzonego w Londynie wymienia się obecnie dwie drużyny. Według portalu Tuttomercato nad złożeniem oferty za gwiazdę Serie A zastanawia się Manchester United i Newcastle United.

W obliczu potencjalnej transakcji Atalanta postanowiła wycenić ulubieńca kibiców. Źródło przekonuje, że Lookman będzie latem do wzięcia za kwotę ok. 60 milionów euro. Jeśli dojdzie do finalizacji transferu, będzie to jedna z najwyższych transakcji wychodzących w historii klubu. Jak dotąd drużyna z Bergamo najwięcej zarobiła na sprzedaży takich piłkarzy jak: Rasmus Hojlund (ok. 74 mln), Teun Koopmeiners (ok. 55 mln) i Cristian Romero (ok. 52 mln).

Lookman w trwającym sezonie uzbierał jak na razie 18 goli i 7 asyst w 32 meczach we wszystkich rozgrywkach. Kontrakt z La Deą obowiązuje go do czerwca 2026 roku.