PressFocus Na zdjęciu: Matheus Nunes

Matheus Nunes robi dobre wrażenie w barwach Wolves

Wydaje się, że 24-latek rozgrywa swoje ostatnie miesiące na Molineux Stadium

Reprezentant Portugalii może liczyć na oferty od gigantów

Matheus Nunes na celowniku Liverpoolu i Manchesteru United

Kiedy Liverpool wycofał się z wyścigu o Jude’a Bellinghama, to zidentyfikował Matheusa Nunesa jako jeden z głównych celów do wzmocnienia środka pola. The Reds mogą mieć jednak konkurenta w walce o urodzonego w Brazylii reprezentanta Portugalii.

Jak dowiedział się “Football Insider”, Manchester United może zwiększyć swoje starania o środkowego pomocnika i ostatecznie pokrzyżować plany klubowi z Anfield Road. Wiele wskazuje na to, że Matheus Nunes już latem opuści Wolverhampton Wanderers.

Jedenastokrotny reprezentant Portugalii w aktualnym sezonie rozegrał 34 spotkania, strzelił 2 bramki i zaliczył tyle samo asyst. Jego wartość rynkowa jest szacowana przez “Transfermarkt” na 45 mln euro.