Man United idzie po wielki talent. Tańsza opcja niż Mendes i Kerkez

Manchester United jest gotów, aby rozpocząć oficjalne rozmowy z Lecce ws. pozyskania Patricka Dorgu. Jak informuje Fabrizio Romano włoski klub oczekuje ok. 40 milionów euro.

PA Images / Alamy, Associated Press / Alamy, News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim, Milos Kerkez i Nuno Mendes

Dorgu tematem rozmów na linii Man United – Lecce

Manchester United przeżywa poważny kryzys. Sytuacja w zespole Rubena Amorima wydaje się być krytyczna, co odzwierciedla fakt, że w ostatni weekend Czerwone Diabły zbliży się do niechlubnego rekordu, który ma ponad 130 lat. W tym sezonie przegrali już 6 z 12 domowych spotkań. Gorzej było tylko w sezonie 1893/1894, gdy odnieśli 7 porażek na własnym stadionie.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Ze względu na kiepską formę Manchester United potrzebuje wzmocnień. Ruben Amorim, gdy przejął stery w klubie, od razu zasugerował, że do drużyny powinien trafić nowy lewy obrońca. Na liście życzeń Czerwonych Diabłów były m.in. takie nazwiska jak Nuno Mendes, Milos Kerkez czy Patrick Dorgu. Wszystko wskazuje na to, że ostateczny wybór padł na reprezentanta Danii, grającego w Lecce.

Jak informuje Fabrizio Romano niebawem mogą ruszyć rozmowy na linii Manchester – Lecce ws. transferu Patricka Dorgu. Choć na chwilę obecną nie została złożona żadna oferta, to angielski klub zamierza przystąpić do formalnych negocjacji. Decyzja o wyborze 20-latka ma być podyktowana faktem, że jest on znacznie tańszą opcją niż wymienieni wcześniej Nuno Mendes i Milos Kerkez.

Dorgu jest bardzo zainteresowany transferem do Manchesteru United. Natomiast nie wiadomo czy obie strony osiągną porozumienie ws. kwoty transferu. Znany dziennikarz sugeruje, że Lecce na sprzedaży utalentowanego obrońcy chce zarobić ok. 40 milionów euro.