Man City wybrał następcę Walkera. To gracz rewelacji Premier League

Ola Aina znalazł się w kręgu zainteresowań Manchesteru City. Jak podaje dziennik The Sun obrońca Nottingham Forest ma być kandydatem do zastąpienia Kyle'a Walkera.

Sportimage Ltd / Alamy, Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Kyle Walker i Pep Guardiola

Manchester City latem przyszłego roku może przejść poważne zmiany w kadrze pierwszego zespołu. Wraz z końcem czerwca wygasa kontrakt Kevina De Bruyne. Ponadto niepewna jest przyszłość Kyle’a Walkera. Niewykluczone więc, że dwóch zawodników, którzy byli w ostatnich latach kluczowymi piłkarzami w taktyce Pepa Guardioli pożegna się z klubem. w przypadku prawego obrońcy kierownictwo Obywateli wytypowało już ewentualnego następcę.

Z informacji portalu The Sun wynika, że na radarze Manchesteru City znalazł się Ola Aina. Nigeryjczyk na co dzień broni barw Nottingham Forest, czyli rewelacji Premier League w sezonie 2024/2025. Warto dodać, że 28-latek ma ważny kontrakt z klubem tylko do końca sezonu, więc będzie dostępny na zasadzie wolnego transferu.

W przeszłości Ola Aina reprezentował barwy takich klubów jak Torino, Fulham czy Hull City. Z kolei pierwsze kroki w futbolu stawiał w akademii Chelsea, lecz nigdy nie zadebiutował w seniorskim zespole The Blues. W aktualnym sezonie doświadczony boczny obrońca rozegrał 19 spotkań w Premier League, w których zdobył dwie bramki.

Oprócz nigeryjskiego piłkarza w kręgu zainteresowań Manchesteru City znalazł się również Carlos Baleba. 20-letni Kameruńczyk regularnie pojawia się na boisku w barwach Brighton, dokąd trafił latem 2023 roku z OSC Lille za ponad 20 milionów euro.

Manchester City na półmetku sezonu zajmuje dopiero 5. miejsce w Premier League z dorobkiem 31 punktów. Strata do pierwszego Liverpoolu wynosi aż 14 punktów. Następny mecz podopieczni Pepa Guardioli zagrają przeciwko West Ham United.