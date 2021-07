Manchester City według doniesień Daily Mail uważnie monitoruje sytuację Roberta Lewandowskiego w Bayernie Monachium. Mistrzowie Anglii mogą spróbować pozyskać reprezentanta Polski, jeśli nie uda się sfinalizować transakcji dotyczącej Harry’ego Kane’a.

Manchester City poważnie myśli o wzmocnieniu swojej ofensywy

Klub z Etihad Stadium celuje przede wszystkim w Harry’ego Kane’a, a planem awaryjnym ma być Robert Lewandowski

Polski napastnik może zatem znów trafić pod skrzydła Josepa Guardioli

Manchester City chce wzmocnić atak

Manchester City nie ukrywa, że broniący aktualnie barw Tottenhamu Hotspur napastnik jest jednym z głównych celów transferowych. Niemniej decydenci klubu z Etihad Stadium przygotowują się na różne scenariusza.

W momencie, gdy Antoine Griezmann i Olivier Giroud są bliscy zmiany barwy klubowych, bo pierwszy ma dołączyć do Milanu, a drugi do Atletico Madryt, to pojawiają się doniesienia, że Lewandowski znajduje się na celowniku Obywateli. Trwające okienko transferowe może zatem upłynąć przede wszystkim pod znakiem zmiany barw klubowych przez napastników.

W związku z tym, że władze The Spurs niechętnie podchodzą do rozstania z kapitanem reprezentacji Anglii, to niewykluczone, że zamiast Kane’a do Man City dołączy były zawodnik Borussii Dortmund. Według Daily Mail Daniel Levy odrzucił już ofertę Man City w wysokości 100 milionów funtów (116 milionów euro) w sprawie swojego piłkarza.

Mając na uwadze to, że Josep Guardiola bardzo dobrze zna Lewandowskiego, to pojawiły się głosy, że mistrz Anglii może spróbować go pozyskać. Kapitan Biało-czerwonych ma umowę z Bawarczykami do końca czerwca 2023 roku. Lewy znajduje się również na celowniku Realu Madryt.

Trener Julian Nagelsmann ma natomiast nadzieję, że najskuteczniejszy strzelec Bayernu zostanie w klubie z Allianz Arena. – Plotki o Robercie istniały zawsze – mówił Niemiec w rozmowie ze Sky. – Lewandowski wie, na co może liczyć w Bayernie. Ponadto ma ważną umowę z klubem. Rozmawiałem z nim, byliśmy już w kontakcie – powiedział Lewy.

